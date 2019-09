தேசிய செய்திகள்

‘பேஸ்புக்’குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க சட்டம் இயற்றும் திட்டம் உள்ளதா? - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Does the law have a plan to link Aadhaar with Facebook? - Supreme Court Question to Central Government

‘பேஸ்புக்’குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க சட்டம் இயற்றும் திட்டம் உள்ளதா? - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி