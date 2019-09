மாநில செய்திகள்

"நாட்டின் ஒரே மொழியாக இந்தி" அண்ணாவின் பேச்சை குறிப்பிட்டு வைகைசெல்வன் கருத்து + "||" + Hindi is the only language of the country Referring to Annas speech Vaigaiselvan Commentary

"நாட்டின் ஒரே மொழியாக இந்தி" அண்ணாவின் பேச்சை குறிப்பிட்டு வைகைசெல்வன் கருத்து