மாநில செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பேனர்களை கண்காணிக்க ரோந்து வாகனம் - மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + Patrol vehicle to monitor banners in areas under the Madras Corporation Municipal Notice

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பேனர்களை கண்காணிக்க ரோந்து வாகனம் - மாநகராட்சி அறிவிப்பு