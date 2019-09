தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் பணவீக்கம் கட்டுக்குள் உள்ளது-நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி + "||" + Finance Minister Nirmala Sitharaman: Inflation is under control and there is a clear sign of revival of industrial production

