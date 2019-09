தேசிய செய்திகள்

2020 மார்ச் மாதம் மெகா ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல் நடத்தப்படும் - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு + "||" + Finance Min Nirmala Sitharaman Mega shopping festival will be held across the country in four destinations, by March 2020

