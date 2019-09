தேசிய செய்திகள்

லாரி உரிமையாளருக்கு ரூ.6.5 லட்சம் அபராதம் விதித்த ஒடிசா போக்குவரத்து போலீசார் + "||" + Odisha A truck owner from Nagaland was fined and issued challan of Rs 6,53,100 in Sambalpur

லாரி உரிமையாளருக்கு ரூ.6.5 லட்சம் அபராதம் விதித்த ஒடிசா போக்குவரத்து போலீசார்