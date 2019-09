சினிமா செய்திகள்

“பேனர்கள் வைப்பதற்கு பதிலாக பள்ளிகளுக்கு உதவுங்கள்” ரசிகர்களுக்கு நடிகர் சூர்யா வேண்டுகோள் + "||" + Actor Surya reqest to fans Help schools instead of putting banners

“பேனர்கள் வைப்பதற்கு பதிலாக பள்ளிகளுக்கு உதவுங்கள்” ரசிகர்களுக்கு நடிகர் சூர்யா வேண்டுகோள்