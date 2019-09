மாநில செய்திகள்

5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு : அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + The state should be withdrawn - MK Stalin's insistence

5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு : அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்