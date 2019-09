மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் உள்ள ஆறுகள் மாசடைவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Steps will be taken to prevent pollution of rivers EdappadiPalaniswami

தமிழகத்தில் உள்ள ஆறுகள் மாசடைவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி