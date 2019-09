உலக செய்திகள்

காஷ்மீரில் அமைதி நிலவ ஐக்கிய நாடுகள் சபை தலைவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மலாலா + "||" + Malala urges UN to help Kashmiri children go back to school, evokes angry response from Indians

காஷ்மீரில் அமைதி நிலவ ஐக்கிய நாடுகள் சபை தலைவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மலாலா