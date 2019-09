தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர மாநிலம் கோதாவரி ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்து 13 பேர் பலி - மாயமான 32 பேரை தேடும் பணி தீவிரம் + "||" + 13 killed as boat capsizes in Andhra Pradesh's Godavari River - The intensity of the task of looking for 32 Missing people

