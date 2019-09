தேசிய செய்திகள்

உங்களை 56 தடுத்து நிறுத்த முடியாது- ப.சிதம்பரம் பிறந்தநாளுக்கு கார்த்தி எழுதிய 2 பக்க கடிதம் + "||" + 'No 56!!! can stop' you: Karti to P Chidambaram on his 74th birthday

உங்களை 56 தடுத்து நிறுத்த முடியாது- ப.சிதம்பரம் பிறந்தநாளுக்கு கார்த்தி எழுதிய 2 பக்க கடிதம்