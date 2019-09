தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் தனது பயங்கரவாத சக்திகளாலேயே அழிந்துவிடும் - மத்திய மந்திரி பேச்சு + "||" + Pakistan will be destroyed by its own 'demon of terrorism' - Union Minister Speech

பாகிஸ்தான் தனது பயங்கரவாத சக்திகளாலேயே அழிந்துவிடும் - மத்திய மந்திரி பேச்சு