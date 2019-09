தேசிய செய்திகள்

கோதாவரி ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் மேலும் 12 பேரின் உடல்கள் மீட்பு + "||" + SDMA (State Disaster Management Authority) on boat capsize incident: 12 more bodies found during search operations this morning

கோதாவரி ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் மேலும் 12 பேரின் உடல்கள் மீட்பு