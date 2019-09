மாநில செய்திகள்

முகலிவாக்கத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவன் பலி- தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க ஐகோர்ட் மறுப்பு + "||" + Chennai high court refuses to take suo moto case on Mugalivakkam incident

முகலிவாக்கத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவன் பலி- தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க ஐகோர்ட் மறுப்பு