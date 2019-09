பரூக் அப்துல்லா விவகாரம் வருத்தம் அளிக்கிறது : மு.க. ஸ்டாலின் கருத்து

சென்னை,

காஷ்மீரில் வீட்டு காவலில் இருக்கும் முன்னாள் முதல்-மந்திரி பரூக் அப்துல்லா பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். இதைத்தொடர்ந்து, ஸ்ரீநகரில் உள்ள அவரது வீடு சிறையாக மாற்றப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன.

இந்த நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது டுவிட்டர் பக்க பதிவில் வெளியிட்டுள்ள கண்டன செய்தியில்,

ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்-மந்திரியும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான பரூக் அப்துல்லாவை பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளதை அறிந்து மிகுந்த வருத்தம் அடைகிறேன்.

மூத்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரை சிறைக்குள் வைத்திருக்கும் செயல் அதிகப்படியான, தன்னிச்சையான மற்றும் சட்டவிரோதமானது, கண்டனத்துக்குரியது என தெரிவித்துள்ளார்.

I am deeply concerned about the detention of former J&K Chief Minister and Member of Parliament, Dr Farooq Abdullah under Public Safety Act.



The act of placing one of the seniormost political leaders in a jail within a jail is excessive, arbitrary and unlawful. pic.twitter.com/Hv89BC6Lod