தேசிய செய்திகள்

மோடி அரசு 5 ஆண்டு காலத்தில் 50 பெரிய திட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளது - அமித்ஷா + "||" + PM Modi changed the fate of India by taking 50 big decisions in 5 years Home Minister Amit Shah

மோடி அரசு 5 ஆண்டு காலத்தில் 50 பெரிய திட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளது - அமித்ஷா