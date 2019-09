தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்: ஒருநாள் அது இந்தியாவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் - வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் + "||" + EAM S. Jaishankar PoK (Pakistan Occupied Kashmir) is a part of India and we expect one day we will have physical jurisdiction over it

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்: ஒருநாள் அது இந்தியாவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் - வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர்