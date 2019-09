உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் வான்வெளியில் பிரதமர் மோடியின் விமானம் பறக்க தடை விதிப்பு + "||" + Won't Allow PM Modi To Use Our Airspace, Says Pakistan Foreign Minister

பாகிஸ்தான் வான்வெளியில் பிரதமர் மோடியின் விமானம் பறக்க தடை விதிப்பு