தேசிய செய்திகள்

கடந்த 30 மாதங்களில் உத்தரபிரதேசத்தில் எந்த கலவரமும் இல்லை- முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + No riot in the last 30 months Yogi claims

கடந்த 30 மாதங்களில் உத்தரபிரதேசத்தில் எந்த கலவரமும் இல்லை- முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்