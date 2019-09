மாநில செய்திகள்

நடிகர் விஜய் பேசியதை பெரிதாக எடுத்து கொள்ள தேவையில்லை- பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + There is no need to take the actor Vijay's speech seriously Ponradhakrishnan

நடிகர் விஜய் பேசியதை பெரிதாக எடுத்து கொள்ள தேவையில்லை- பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்