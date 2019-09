உலக செய்திகள்

ஈரான் திகில்! பொருளாதார சரிவால் தெருவில் விற்கப்படும் கிட்னி - உடல் உறுப்புகள் + "||" + Iran horror The sick black market where you can sell your kidney for £8,000

ஈரான் திகில்! பொருளாதார சரிவால் தெருவில் விற்கப்படும் கிட்னி - உடல் உறுப்புகள்