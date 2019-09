தேசிய செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் பாஜகவுடன் தொகுதி பங்கீடு விரைவில் உறுதி செய்யப்படும் - உத்தவ் தாக்ரே + "||" + Shiv Sena-BJP alliance intact; Maharashtra seat-sharing deal to be finalised soon: Uddhav Thackeray

சட்டசபை தேர்தலில் பாஜகவுடன் தொகுதி பங்கீடு விரைவில் உறுதி செய்யப்படும் - உத்தவ் தாக்ரே