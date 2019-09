மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு: 428 பேர் மீதான வழக்குகளை திரும்ப பெற தமிழக அரசுக்கு ஒரு நபர் ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளதாக தகவல் + "||" + Thoothukudi shooting It is reported that a person authority has been recommended to the Government of Tamil Nadu

