தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் மத்திய மந்திரி பபுல் சுப்ரியோ தாக்கப்படும் படங்களை வெளியிட்டார் + "||" + Union Minister Pabul Subrio at the University of Calcutta has released images of the attack

கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் மத்திய மந்திரி பபுல் சுப்ரியோ தாக்கப்படும் படங்களை வெளியிட்டார்