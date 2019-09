தேசிய செய்திகள்

ஓட்டல் அறை வாடகை ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஜி.எஸ்.டி. இல்லை - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு + "||" + Hotel room rent up to a thousand rupees No GST - Nirmala Sitharaman announcement

ஓட்டல் அறை வாடகை ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஜி.எஸ்.டி. இல்லை - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு