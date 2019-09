மாநில செய்திகள்

சென்னை ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதியாக (பொறுப்பு) நீதிபதி வினீத் கோத்தாரி நியமனம் + "||" + Justice Vineet Kothari has been appointed as the Acting Chief Justice of Madras High Court

