தேசிய செய்திகள்

மகாராஷ்டிரா, அரியானா சட்டசபை தேர்தல் அக்டோபர் 21ந்தேதி நடைபெறும்; இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Maharashtra and Haryana assembly elections to be held on October 21; Election Commission of India

மகாராஷ்டிரா, அரியானா சட்டசபை தேர்தல் அக்டோபர் 21ந்தேதி நடைபெறும்; இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு