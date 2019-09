தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு: நுகர்வோர் நலனுக்கான புரட்சிகரமான திட்டம் - மத்திய மந்திரி ராம்விலாஸ் பஸ்வான் பேச்சு + "||" + One Country One Ration Card: Revolutionary Plan for Consumer Welfare - Union Minister Ramvilas Baswan Speech

ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு: நுகர்வோர் நலனுக்கான புரட்சிகரமான திட்டம் - மத்திய மந்திரி ராம்விலாஸ் பஸ்வான் பேச்சு