உலக செய்திகள்

50 ஆயிரம் இந்தியர்கள் திரண்ட பிரமாண்ட கூட்டத்தில் ஒரே மேடையில் தோன்றிய மோடி-டிரம்ப் + "||" + Modi-Trump appeared on stage in a huge crowd of 50 thousand Indians

50 ஆயிரம் இந்தியர்கள் திரண்ட பிரமாண்ட கூட்டத்தில் ஒரே மேடையில் தோன்றிய மோடி-டிரம்ப்