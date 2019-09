தேசிய செய்திகள்

ஜாமீன் கிடைத்தால் நான் வெளிநாடு தப்பி விடுவேன் என சிபிஐ சொல்வது முற்றிலும் தவறு -ப.சிதம்பரம் + "||" + There is no evidence against me - P Chidambaram

ஜாமீன் கிடைத்தால் நான் வெளிநாடு தப்பி விடுவேன் என சிபிஐ சொல்வது முற்றிலும் தவறு -ப.சிதம்பரம்