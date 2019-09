சினிமா செய்திகள்

தெலுங்கர்கள் இல்லை என்றால், தமிழ்நாடு எப்படி வளர்ந்திருக்கும் - நடிகர் ராதாரவி + "||" + If there are no Telugans How Tamil Nadu would have grown Actor Radha Ravi

தெலுங்கர்கள் இல்லை என்றால், தமிழ்நாடு எப்படி வளர்ந்திருக்கும் - நடிகர் ராதாரவி