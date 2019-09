தேசிய செய்திகள்

அரசு அதிகாரியை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, மிரட்டிய பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. மீது வழக்கு + "||" + UP: BJP MLA booked for abusing govt official

அரசு அதிகாரியை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, மிரட்டிய பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. மீது வழக்கு