தேசிய செய்திகள்

அரசுக்கும், மக்களுக்கும் இடையேயான இடைவெளி மறைய வேண்டும்; குடியரசு தலைவர் அறிவுரை + "||" + Gap between govt and people must go: Prez

அரசுக்கும், மக்களுக்கும் இடையேயான இடைவெளி மறைய வேண்டும்; குடியரசு தலைவர் அறிவுரை