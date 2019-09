தேசிய செய்திகள்

ஆதார், பாஸ்போர்ட், ஓட்டுனர் உரிமம், வாக்காளர் அட்டைக்கு பதிலாக அனைத்துக்கும் ஒரே அடையாள அட்டை - உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா யோசனை + "||" + Aadhaar, Passport, Driving License, Voter Card instead of the same Identity Card - Home Minister Amit Shah's idea

ஆதார், பாஸ்போர்ட், ஓட்டுனர் உரிமம், வாக்காளர் அட்டைக்கு பதிலாக அனைத்துக்கும் ஒரே அடையாள அட்டை - உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா யோசனை