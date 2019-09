மாநில செய்திகள்

37 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட நடராஜர் சிலை + "||" + Brought back to the temple after 37 years Statue of Nataraja

37 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட நடராஜர் சிலை