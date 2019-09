மாநில செய்திகள்

மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் -மத்திய நீர்வள ஆணையம் எச்சரிக்கை + "||" + The water level of the Mettur Dam will increase Central Water Authority Warning

மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் -மத்திய நீர்வள ஆணையம் எச்சரிக்கை