உலக செய்திகள்

பிரதமரை,வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் என்று கூறிய ஐ.நா.வுக்கான பாகிஸ்தான் தூதர் + "||" + Pakistans permanent representative to UN Maleeha Lodhi goofs up in tweet calls UK's PM Boris Johnson foreign minister

பிரதமரை,வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் என்று கூறிய ஐ.நா.வுக்கான பாகிஸ்தான் தூதர்