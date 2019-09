தேசிய செய்திகள்

அக்.1-ம் தேதி கொல்கத்தாவில் என்.ஆர்.சி குறித்து உரையாற்றுகிறார் அமித்ஷா + "||" + Amit Shah to address meeting on NRC in West Bengal's Kolkata on 1 October after Mamata Banerjee accuses BJP of 'creating panic'

அக்.1-ம் தேதி கொல்கத்தாவில் என்.ஆர்.சி குறித்து உரையாற்றுகிறார் அமித்ஷா