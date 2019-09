தேசிய செய்திகள்

இந்திரா காந்தியை இந்தியா காந்தி என டுவிட்டரில் பதிவிட்டு சர்ச்சையில் சிக்கிய சசி தரூர் + "||" + Tharoor takes dig at 'Howdy Modi' with Nehru's 'US photo', clarifies it is from USSR visit

இந்திரா காந்தியை இந்தியா காந்தி என டுவிட்டரில் பதிவிட்டு சர்ச்சையில் சிக்கிய சசி தரூர்