தேசிய செய்திகள்

இந்திய செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளி குப்பைகளிலிருந்து பாதுகாக்க இஸ்ரோ புதிய திட்டம் + "||" + ISRO initiates Project NETRA to safeguard Indian space assets from debris and other harm

இந்திய செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளி குப்பைகளிலிருந்து பாதுகாக்க இஸ்ரோ புதிய திட்டம்