உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கடும் நிலநடுக்கம்; 19 பேர் பலி + "||" + 19 killed, over 300 injured in PoK after earthquake jolts north Pakistan

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கடும் நிலநடுக்கம்; 19 பேர் பலி