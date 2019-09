தேசிய செய்திகள்

"கா‌‌ஷ்மீரில் நிலைமை மிக மோசம்" - நேரில் பார்வையிட்ட குலாம்நபி ஆசாத் பேட்டி + "||" + The situation in Kashmir is very bad - Interview with Ghulam Nabi Azad in person

"கா‌‌ஷ்மீரில் நிலைமை மிக மோசம்" - நேரில் பார்வையிட்ட குலாம்நபி ஆசாத் பேட்டி