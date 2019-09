தேசிய செய்திகள்

டெல்லி, பஞ்சாப், அரியானா உள்பட வட மாநிலங்களில் நில நடுக்கம்: பாகிஸ்தானில் 20 பேர் பலி; ஏராளமான கட்டிடங்கள் சேதம் + "||" + Earthquake in northern states including Delhi, Punjab and Haryana: Pakistan kills 20 Damage to a number of buildings

டெல்லி, பஞ்சாப், அரியானா உள்பட வட மாநிலங்களில் நில நடுக்கம்: பாகிஸ்தானில் 20 பேர் பலி; ஏராளமான கட்டிடங்கள் சேதம்