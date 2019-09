மாநில செய்திகள்

"தத்துவவியல், பகவத் கீதை உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகள் விருப்ப பாடமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது" - அண்ணா பல்கலை. துணைவேந்தர் சூரப்பா + "||" + Courses including Philosophy and Bhagavad Gita are offered as optional subjects AnnaUniversity Surappa

