தேசிய செய்திகள்

32 ஆண்டு கால ஆயுத குவிப்பு வழக்கு: ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில் - டெல்லி கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Delhi Court Sentences Ex-IAS Official to 5 Year Jail for Illegal Possession of Arms

32 ஆண்டு கால ஆயுத குவிப்பு வழக்கு: ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிக்கு 5 ஆண்டு ஜெயில் - டெல்லி கோர்ட்டு உத்தரவு