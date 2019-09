தேசிய செய்திகள்

செவ்வாயை சுற்றி வரும் மங்கள்யான் விண்கலம் 5 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தது + "||" + The Mangalyan spacecraft, which orbits Mars, has completed 5 years

செவ்வாயை சுற்றி வரும் மங்கள்யான் விண்கலம் 5 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தது