தேசிய செய்திகள்

'லவ் ஜிகாத்' என்ற பெயரில் மதம் மாற்றும் பயங்கரவாத அமைப்பு -தேசிய சிறுபான்மையினர் கமிஷனில் புகார் + "||" + Love jihad a growing threat to Christian community, says National Commission for Minorities Vice-Chairman

'லவ் ஜிகாத்' என்ற பெயரில் மதம் மாற்றும் பயங்கரவாத அமைப்பு -தேசிய சிறுபான்மையினர் கமிஷனில் புகார்