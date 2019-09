கிரிக்கெட்

தொடக்க ஆட்டக்காரராக விளையாட கெஞ்சி கேட்டு கொண்டேன்; சச்சின் தெண்டுல்கர் + "||" + Had to 'beg and plead' to open innings for India: Tendulkar

தொடக்க ஆட்டக்காரராக விளையாட கெஞ்சி கேட்டு கொண்டேன்; சச்சின் தெண்டுல்கர்