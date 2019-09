தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் 15 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தள்ளிவைப்பு: உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு + "||" + Bypolls to 15 Karnataka seats to be deferred till Supreme Court decides on disqualified MLAs, says Election Commission

கர்நாடகாவில் 15 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தள்ளிவைப்பு: உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு